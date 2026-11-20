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Düzce Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda eğitim alan 6 kız öğrenci, hafızlık süreçlerini kutsal topraklarda tamamladı.

Düzce'den kutsal topraklara uzanan hafızlık yolculuğu anlamlı bir anla sona erdi. Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 6 kız öğrenci, Kur'an-ı Kerim ezberlerini Kabe-i Muazzama'da tamamladı. Kur'an kursu öğreticisi Hatice Yazıcı'nın rehberliğinde hafızlık eğitimi alan Azra Betül Borucu, Beyzanur Ekici, Ceren Bilgin, Erva Şahin, Livanur Altındal ve Zehra Betül Arslan, umre ibadetlerini yerine getirmek üzere gittikleri kutsal topraklarda hafızlık yolculuklarının son aşamasını gerçekleştirdi.

Kutsal mekanları ziyaret eden öğrenciler, Kabe-i Muazzama'nın huzurunda Kur'an-ı Kerim'in son bölümünden ayetleri tilavet ederek ezberlerini tamamladı.

Düzceli 6 öğrencinin hafızlık eğitimlerini kutsal topraklarda tamamlaması, eğitim süreçlerinde unutulmaz bir hatıra olarak yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı