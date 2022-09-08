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Düzce yerel haberleri | Düzce'deki göl ve göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı

Yerel Haberler

Düzce yerel haberleri | Düzce'deki göl ve göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı

Düzce haberi: DÜZCE(İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından göl ve göletlere 40. Bin adet pullu sazan yavruları bırakıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından göl ve göletlere 40. Bin adet pullu sazan yavruları bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi uygulanıyor. 2022 yılı balıklandırma programı çerçevesinde Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı. Bolu-Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünden temin edilerek getirilen toplam 40 bin adet pullu sazan yavruları Çamlıpınar Göleti, Kurugöl, Topuk Göleti ve Torkul Göletine bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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