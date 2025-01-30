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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma Teşkilatıyla Bir Araya Geldi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma Teşkilatıyla Bir Araya Geldi
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan toplantıda 2024 çalışmaları ve 2025 planları hakkında brifing aldı. Aslan, jandarma teşkilatının çalışmalarını övdü.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, jandarma teşkilatıyla bir araya gelerek brifing aldı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik'ten 2024 yılında yapılan çalışmalar ve 2025 yılı için planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı.

Vali Selçuk Aslan, yaptığı konuşmada jandarma teşkilatını başarısından dolayı kutlayarak, "İlimizde emniyet, asayiş işlerinde bizlerin yapmış olduğu planlamalar, sizlerin görevlerini özveriyle icra etmeniz, dikkat ve gayretinizle ilimizin emniyet ve asayişinde hissedilir bir pozitif ivmeyi yakalamış görünüyoruz. Jandarma olmak, polis olmak, kolluk teşkilatında olmak her hangi bir kamu kurumunda ve özel sektörde işe girmek demek değildir. 7/24 bu millete adanmışlık demektir. Bu yolun dikenli olduğunu bilmek mükellefiyetindeyiz ama hafızamızdan hiç çıkmayacak olan içinden çıktığımız bu aziz millete hizmet mükellefiyetimiz. Rabbim hepinizin yolunuzu bahtınıza açık eylesin, üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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