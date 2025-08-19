Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2. Yılını Kutladı

Düzce (İHA) – Düzce'de 18 Ağustos 2023 yılında göreve başlayan Vali Selçuk Aslan, görevdeki 2. yılını bir mesajla kutladı. Vali Aslan, görev süresi boyunca kendisine destek veren tüm Düzcelilere teşekkür etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentteki görevine başlamasını sosyal medya mecralarından yayınladığı mesajla kutladı. Aslan, Düzce'de görev yaptığı süre içerisinde Düzcelilerin büyük desteğini gördüğünü ifade ederek "Bugün, Düzce'de göreve başlayalı 2 yıl oldu. Bu süreçte; sokaklarında yürüdüğüm, köylerinde misafir olduğum, aynı sofrada buluşup ekmeği paylaştığımız Düzceli hemşehrilerimle nice hatıralar biriktirdim. Açılışlarda, projelerde, yatırımlarda; Düzce'mize katkı sunan her kıymetli işte hep bir aradaydık. Her adımı hep birlikte omuz omuza, gönül gönüle, yürüdük. Bu yolda gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve dualarıyla, desteğiyle bize güç veren kıymetli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kalpten kalbe Düzce" dedi. - DÜZCE