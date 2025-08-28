Düzce Valisi'nden Bayram Çağrısı: Bayraklarınızı Astın!

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla anlamlı bir çağrıda bulundu. Vali Aslan, tüm Düzcelileri evlerini, iş yerlerini, cadde ve sokaklarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süslemeye davet etti.

Vali Aslan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Düzceliler, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin 103. yılında gelin caddelerimizi, sokaklarımızı, evlerimizi ve işyerlerimizi şanlı bayrağımızla donatalım. Bu gurur gününde hep birlikte zafer coşkusunu yaşayalım. Tüm hemşehrilerimizi, al bayrağımızı asarak bu anlamlı güne ortak olmaya davet ediyorum. Haydi Düzce."

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzce genelinde çeşitli törenler ve kutlamalar da gerçekleştirilecek. - DÜZCE