Düzce Valiliği'nde Eğitim ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Düzce Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde asayiş ve trafik tedbirleri için toplantı düzenledi. Vali Selçuk Aslan, güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı için iş birliği vurgusu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda 2025–2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Vali Selçuk Aslan'ın başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcıları, ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Vali Aslan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek; yarının umutları olan evlatlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde titizlikle çalışılacağını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
