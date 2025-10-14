Düzce Üniversitesi'ne bin 18 kontenjan

Düzce Üniversitesi ; ülkemizin Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmak amacıyla Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüyle "İŞKUR Gençlik Programı" sözleşmesi imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmeyi Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adına ise İl Müdürü Ferhat Acar imzaladı.

Sözleşme; Gençlik Programına katılım şartları, verilecek eğitimler, ödemeler, sosyal güvenlik primleri, uygulama ve yararlanma süresi ile yüklenicinin sorumluluklarını kapsıyor. Düzce Üniversitesi'ne bin 18 öğrenci kontenjanının ayrıldığı sözleşme kapsamında haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanacak. Öğrenciler programa noter kurası sonucunda kabul edilecek.

İstihdam piyasalarına girdiklerinde gençlerin daha hazırlıkları olmaları için program çerçevesinde; iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim ile finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitimler de verilecek.

Rektör Nedim Sözbir ile İl Müdürü Ferhat Acar, Gençlik Programının hayırlı olmasını temenni etti. Program, üniversite gençliğinin eğitimlerini sürdürürken onların mesleki gelişimine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Rektör Sözbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin önemli bir parçası olan programın hayata geçirilmesinde emekleri olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. - DÜZCE