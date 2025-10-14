Haberler

Düzce Üniversitesi'ne bin 18 kontenjan

Düzce Üniversitesi'ne bin 18 kontenjan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi; ülkemizin Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmak amacıyla Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüyle "İŞKUR Gençlik Programı" sözleşmesi imzaladı.

Düzce Üniversitesi ; ülkemizin Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmak amacıyla Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüyle "İŞKUR Gençlik Programı" sözleşmesi imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmeyi Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adına ise İl Müdürü Ferhat Acar imzaladı.

Sözleşme; Gençlik Programına katılım şartları, verilecek eğitimler, ödemeler, sosyal güvenlik primleri, uygulama ve yararlanma süresi ile yüklenicinin sorumluluklarını kapsıyor. Düzce Üniversitesi'ne bin 18 öğrenci kontenjanının ayrıldığı sözleşme kapsamında haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanacak. Öğrenciler programa noter kurası sonucunda kabul edilecek.

İstihdam piyasalarına girdiklerinde gençlerin daha hazırlıkları olmaları için program çerçevesinde; iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim ile finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitimler de verilecek.

Rektör Nedim Sözbir ile İl Müdürü Ferhat Acar, Gençlik Programının hayırlı olmasını temenni etti. Program, üniversite gençliğinin eğitimlerini sürdürürken onların mesleki gelişimine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Rektör Sözbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin önemli bir parçası olan programın hayata geçirilmesinde emekleri olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.