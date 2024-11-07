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Düzce Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon Programı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon Programı Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi TÖMER, yeni gelen uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenleyerek, Türkçe öğrenim süreci ve üniversite imkanları hakkında bilgi verdi.

Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından, yeni gelen uluslararası öğrencilerine uyum sürecini kolaylaştırmak, üniversitenin imkanlarını tanıtmak ve Türkçe öğrenim süreci ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda ki programın açılış konuşmasında TÖMER Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Eyüp Aydoğdu, "Binlerce kilometre uzaklardan büyük fedakarlık göstererek eğitim almak amacıyla ülkemize geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim hayatınızın ilk adımında sizlere Türkçe öğretmekten, Türk kültürünü tanıtmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Üniversitemizdeki her anınızın en verimli, en güzel şekilde geçmesini temenni eder, başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.

Düzce'nin tanıtım sunumu ile başlayan oryantasyon programı, Düzce Üniversitesi imkanları ve Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tanıtımıyla devam etti. Üniversitenin Türkçe öğretimi konusundaki nitelikli çalışmaları, çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle uluslararası öğrencilerin üniversite yaşamlarının kolaylaştırılmasının hedeflendiği programın son bölümünde öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Türkçe gerçekleştirilen program eş zamanlı olarak Kazakça, Arapça ve İngilizce çeviri ile de desteklenerek tamamlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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