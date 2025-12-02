Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Ormancılık Mezunlarıyla İletişim Semineri Düzenlendi

Güncelleme:
Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu, mezunları ve öğrencileri bir araya getiren 'Mezun Öğrenci Buluşması' seminerini gerçekleştirerek, mezunların mesleki deneyimlerini aktif bir şekilde paylaştığı bir platform oluşturdu.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Mezun Öğrenci Buluşması: Yeşil Vatanın Koruyucuları Kampüste Yeniden Buluşuyor" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda seminere; Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar katılım sağladı. Karasu Orman İşletme Müdürlüğü'nde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapan mezun Zeynep Sena Usta; Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Gölcük Orman İşletme Şefliği Orman Muhafaza Memuru Ecem Akkaya, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü; Orman Muhafaza Memuru Umut Kaan Tüfekçi, program kapsamında mesleki tecrübelerini ve sahadan edindikleri bilgi birikimlerini öğrencilere aktardı.

Öğrenciler ile interaktif bir şekilde gerçekleşen programda mezunlar, öğrencilik dönemindeki tecrübelerinden derslere katılımın mesleki başarıya etkisine, atama süreçlerinden mülakatlarda dikkat edilmesi gereken noktalara, sahada karşılaşılan pratik sorunlardan mesleğin fiziksel gerekliliklerine, çalışma şartlarından ekip uyumuna kadar pek çok konuda öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Yeni mezunların mesleğe uyum süreci, kadın memurların sahada yaşadığı güçlükler, kurum içi dayanışma ve kariyer ilerleme imkanları gibi konularda da yol gösterici paylaşımlar yapan mezunlar, kendi yaşanmış deneyimlerinden örnekler vererek mesleğin hem zorluklarını hem de taşıdığı büyük sorumluluğu aktararak, öğrencilerin mesleki motivasyonlarını pekiştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
