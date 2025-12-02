Düzce Üniversitesi'nde Ormancılık Mezunlarıyla İletişim Semineri Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Mezun Öğrenci Buluşması: Yeşil Vatanın Koruyucuları Kampüste Yeniden Buluşuyor" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda seminere; Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar katılım sağladı. Karasu Orman İşletme Müdürlüğü'nde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapan mezun Zeynep Sena Usta; Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Gölcük Orman İşletme Şefliği Orman Muhafaza Memuru Ecem Akkaya, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü; Orman Muhafaza Memuru Umut Kaan Tüfekçi, program kapsamında mesleki tecrübelerini ve sahadan edindikleri bilgi birikimlerini öğrencilere aktardı.

Öğrenciler ile interaktif bir şekilde gerçekleşen programda mezunlar, öğrencilik dönemindeki tecrübelerinden derslere katılımın mesleki başarıya etkisine, atama süreçlerinden mülakatlarda dikkat edilmesi gereken noktalara, sahada karşılaşılan pratik sorunlardan mesleğin fiziksel gerekliliklerine, çalışma şartlarından ekip uyumuna kadar pek çok konuda öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Yeni mezunların mesleğe uyum süreci, kadın memurların sahada yaşadığı güçlükler, kurum içi dayanışma ve kariyer ilerleme imkanları gibi konularda da yol gösterici paylaşımlar yapan mezunlar, kendi yaşanmış deneyimlerinden örnekler vererek mesleğin hem zorluklarını hem de taşıdığı büyük sorumluluğu aktararak, öğrencilerin mesleki motivasyonlarını pekiştirdi. - DÜZCE