Düzce Üniversitesi'nde Minik Öğrenciler Doğa ile Tanıştı

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi doğa ve çevre bilinci kazandırmaya yönelik etkinlikleriyle minik öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesini inceledi.

Öğrenciler, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arş. Gör. Dr. Nermin Başaran'ın, sunum ve anlatımıyla Botanik Bahçesi'nin bölümleri, müzesi ve bahçesini gezdi. 80 öğrenci ve 8 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, çocukların doğayı eğlenceli ve öğretici bir şekilde keşfetmesini sağladı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide, öğrenciler farklı bitki türlerini gözlemleyerek ekosistem hakkında bilgi edindi. Doğa ile tanışma fırsatı bulan anaokulu öğrencilerine, doğa ile iç içe olmanın keyfini çıkarırken doğanın korunması hakkında temel bilgiler verildi. Endemik bitkiler ve koruma çalışmaları hakkında bilgi alarak, doğal yaşamın korunmasının önemini kavrayan çocuklar, merak ettikleri soruları sorarak interaktif bir öğrenme süreci deneyimledi.

Öğrencilerin doğa ve bitkileri yakından tanımalarını sağlayarak, onların çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunan etkinlik, hem eğlenceli hem eğitici bir deneyim sunarak doğa dostu bireylerinin yetişmesine katkı sağladı. - DÜZCE