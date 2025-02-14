Düzce Üniversitesi'nde Kariyer Planlama Semineri Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından öğrenciler ve mezunların kariyer planlamalarını bilinçli bir şekilde yapmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen "Kariyer Haritanı Çiz: Hedeflerini Belirle ve Geleceğini Şekillendir" başlıklı seminer çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Programın davetli konuşmacısı Çalışma ve İş Kurumu İl Düzce Müdürlüğü İş Kulübü Lideri Hayrullah Uzun, kariyeri, yaşamımız boyunca yaptığımız tüm çalışmaların bütünü olarak tanımlayarak konuşmasına başladı. Kariyer ile iş ve meslek kavramları arasındaki farkları anlatan Uzun, işin belirli bir görevi yerine getirmek için yapılan faaliyetleri ifade ettiğini, mesleğin ise belirli bir bilgi ve yetenek gerektiren uzmanlık alanı olduğunu açıkladı. Kariyerin, bu iki kavramı kapsayan daha geniş bir anlam taşıdığını ifade eden Uzun, bir insanın hayatı boyunca ortalama 60 bin ile 80 bin saat arasında çalıştığını vurgulayarak kariyeri güçlü bir şekilde yönetebilmek için planlama aşamasının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kariyer planlamanın; kendini tanıma, meslekleri tanıma, iş gücü piyasasını tanıma, gerçeklik ve swot analizi ile iş seçimi olmak üzere 6 adımda gerçekleştirilebileceğini söyleyen Uzun, yanlış meslek seçimi sonucunda, sık iş değiştirme, düşük verim, iş hayatını özel hayata yansıtma, işinden memnun olmama ve iş bulmada güçlük gibi durumların yaşandığını anlattı. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için kariyer planlamasının titizlikle yapılması gerektiğini vurgulayan Hayrullah Uzun, katılımcılara kariyer haritalarını çizerken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Seminerin sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Hayrullah Uzun, kariyer planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken diğer önemli faktörler hakkında bilgi verdi ve katılımcılara iş dünyasında başarılı olmanın püf yollarından da bahsetti. - DÜZCE