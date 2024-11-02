Düzce Üniversitesi'nde Karadeniz Günü Etkinliği

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda Karadeniz günü düzenlendi. Karadeniz yöresine ait yemeklerin yapıldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlardan birisi olan Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda Karadenizliler günü düzenlendi. Karadeniz yöresine ait yöresel yemeklerin yapıldığı, Karadeniz türkülerinin söylendiği güne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hayatlarında ilk defa kara lahana sarması, mısır ekmeği, turşu kavurması gibi yemekler gören bazı öğrenciler, yöresel kıyafetler, kemençe ve horon ile Karadeniz yöresini en iyi şekilde tanıdı. - DÜZCE