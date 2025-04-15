Düzce Üniversitesi'nde Eğitimde Stratejik Buluşma Çalıştayı Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından Eğitimde Stratejik Buluşma Uygulamadan İlkeye, İlkeden Vizyona başlıklı çalıştay yapıldı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda çalıştay programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Dekan Yardımcıları, Daire Başkanları ile akademik ve idari personel katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, eğitimde hizmet odaklı bir bakış açısının önemine değinerek "İşimizi bir hizmet olarak görmek ve akademik görevleri bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı İlhan Genç, Eğitim Koordinatörlüğü'nün, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kalite değerlendirmeleri sonucunda, faaliyetlerini artırma ve derinleştirme yönünde yapılandırıldığını belirtti. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların standartlaşması, hizmetlerin hedef odaklı hale gelmesi ve amaçların daha net belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim koordinatörlüğü'nün faaliyetleri tanıtıldı

Çalıştayda, Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Filiz Acar, koordinatörlüğün mevcut ve yeni faaliyet alanları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ders görevlendirme süreçlerinin yönetimi, program geliştirme adımları ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi gibi konularda bilgilendirmelerde bulunan Acar, YÖKAK'ın kalite standartları doğrultusunda yeni sorumluluk alanlarının belirlendiğini ve bu alanlarda derinlemesine çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Ayrıca, Düzce Üniversitesi'nin halihazırda iki yıl süreyle akredite edildiğini, hedefimizin ise beş yıl süreli tam akreditasyon statüsüne ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Misyon ve vizyon paylaşımları gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi'nin misyon ve vizyonu üzerine interaktif bir oturum gerçekleştirilen çalıştayda, Eğitim Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zeynep Övdür Uğurlu, katılımcılarla birlikte fikir alışverişinde bulunarak bu iki kavramın kurumsal planlama açısından önemine değindi.

Programda söz alan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Hiçyılmaz ise, Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan genel değerlendirme raporlarını katılımcılarla paylaşarak, eğitim süreçlerinin mali ve yapısal yönleri hakkında görüşlerini sundu.

Düzce Üniversitesi'nin eğitim politikalarının güçlendirilmesi, kalite süreçlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kurumsal hedeflerin ortak bir vizyonda ilerletilmesi adına önemli bir alan oluşturan "Eğitimde Stratejik Buluşma: Uygulamadan İlkeye, İlkeden Vizyona" başlıklı çalıştay, iyi dilek ve temenniler ile son buldu. - DÜZCE