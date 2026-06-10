Haberler

Mimarlık bölümü öğrencilerinden final jürisi ve proje sergisi

Mimarlık bölümü öğrencilerinden final jürisi ve proje sergisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, 'Dansın Ruhu' temasıyla hazırladıkları projelerini final jürisi ve sergi etkinliğinde sundu. Dansın dinamizmi, mimari unsurlarla ele alındı.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Temel Tasarım 2 ve Mimari Anlatım Teknikleri 2 dersleri kapsamında yürüttükleri çalışmalarını final jürisi ve sergisi etkinliğinde sundu.

Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, "Dansın Ruhu" teması etrafında şekillenen çalışmalarını akademisyenler ve davetli jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Mimarlık Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Miray Dizem Yılmaz ve Arş. Gör. Dr. Dilara Gökçen Üner yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, jüri üyeleri Arş. Gör. Beyhan Elhaman, Mimar Dilek Doğan Başkan, Mimar Bahriye Demirel ve Mimar İrfan Dursun öğrenci projeleri değerlendirilerek görüş ve öneriler paylaşıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerde dansın dinamizmi; ışık, boşluk, dolaşım, sahne ve izleyici ilişkisi gibi mimari unsurlar üzerinden ele alındı. Tasarımlar, estetik kaygının yanı sıra kullanıcı deneyimi, mekansal kurgu ve anlatım teknikleri açısından da değerlendirildi. Öğrencilerin düşünme becerilerini mimari tasarım ilkeleriyle birleştirerek özgün mekan önerileri geliştirme fırsatı bulduğu etkinlikte mimarlık eğitiminin temel aşamalarında edinilen bilgi ve becerilerin somut çıktılarla görünür olmasına imkan sağladı.

Düzce Üniversitesi'nin bilimsel ve sanatsal üretimi destekleyen eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen final jürisi ve sergi etkinliği, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra mimarlık ile sanat arasındaki etkileşimi ortaya koyan başarılı bir organizasyon olarak tamamlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
Kaldırım taşıyla cinayet davasında tahliye kararı

Kaldırım taşıyla cinayet davasında aileyi yıkan karar

Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir

Yine dört ayağının üstüne düştü! ''Evet'' derse paraya para demeyecek
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
'Bebek benden değil' diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza

"Bebek benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza