Başarı belgelerini Rektörün elinden aldılar

Düzce Üniversitesi idari personelinin performanslarının değerlendirilmesi ve ödül yönergesi kapsamında yürütülen değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan idari personele başarı belgeleri takdim edildi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Serap Bayram, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin ve başarı gösteren idari personel katıldı.

Yönerge kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde Düzce Üniversitesi personelinin görev sorumluluklarını yerine getirme düzeyi, iş birliği ve iletişim becerileri, problem çözme yaklaşımı, iş süreçlerine katkısı, sorumluluk bilinci, verimlilik, kurumsal uyum ve çalışma performansına yönelik ölçütler dikkate alındı. Birinci ve ikinci değerlendiriciler tarafından yapılan puanlamalar sonucunda elde edilen performans sonuçları doğrultusunda başarı gösteren personel belirlenerek ödüllendirme sürecine dahil edildi. Sürecin temel amacı, çalışanların performanslarının görünür kılınması, motivasyonlarının artırılması ve kurumsal kalite kültürünün güçlendirilmesi olarak ifade edildi.

Rektör Nedim Sözbir, çalışanların gösterdiği gayret ve başarının kurumların gelişimindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, çalışanların emeklerinin takdir edilmesinin kurumsal aidiyet ve motivasyon açısından önemli katkılar sağladığını ifade etti. Düzce Üniversitesi olarak çalışanların başarılarını görünür kılmayı ve çalışma motivasyonlarını desteklemeyi önemsediklerini vurgulayarak başarı gösteren personeli tebrik etti.

Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Düzce Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Serap Bayram, kurumlarda kalite kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesinde iç paydaşların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, özellikle idari personelin kurumsal süreçlerin etkin yürütülmesinde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Farklı kuşakların bir arada çalıştığı günümüz kurumlarında nesiller arası dönüşümün önemli bir konu haline geldiğini belirten Bayram, deneyim, kurumsal hafıza, teknolojik uyum ve yenilikçi bakış açılarının ortak kurum kültürü içerisinde buluşmasının kurumsal gelişim açısından önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Program, başarı belgesi almaya hak kazanan personel; Şube Müdürü Hülya Alkan, Şube Müdürü Coşkun Akbulut, Şube Müdürü Murat Demir, Bilgisayar İşletmeni Rasim Ongun ve Teknisyen Adem Kara'ya başarı belgelerinin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DÜZCE

