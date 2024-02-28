Düzce Üniversitesi Filipinler'deki üniversitelerle iş birliği protokolleri imzaladı

Düzce Üniversitesi, Filipinler'de bulunan yükseköğretim kurumlarıyla uluslararası ikili iş birliği protokolleri imzaladı.

Düzce Üniversitesi, Filipinler'de akademik faaliyetlerini sürdüren; Caraga State, Iloilo Science and Technology, Mariana Marcos State ve Mindanao State Üniversiteleri ile iş birliği protokolleri imzalayarak küresel ortaklıklarına yenilerini ekledi.

Protokolleri imzalayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir; Düzce Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda sağlam zeminde, önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu iş birliği organizasyonunun gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a teşekkür etti. - DÜZCE