Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Akreditasyon Belgesi'ni aldı

Yükseköğretim Kurulu Kalite Birimi (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Turizm Akademisyenleri Derneği'nin (TUADER) üniversiteleri dokuz ayrı kategoride değerlendirdiği akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Akreditasyon Belgesi, TUADER adına Prof. Dr. Mehmet Sarıışık tarafından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e takdim edildi.

Belge takdim töreninde; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Öztürk, Yüksekokul Akreditasyon Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım ile Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Serap Bayram yer aldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetimini ve personelini tebrik ederek kurumsallaşma ve akreditasyon sürecini tüm birimlerde yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. - DÜZCE