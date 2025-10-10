Haberler

Düzce Üniversiteli Kız Öğrenciler Mutfakta Buluştu

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrenciler, Raziye Begüm Sultan Yurdu'nda gerçekleştirilen mutfak atölyesinde bir araya gelerek lezzetli tatlılar yaptı. Etkinlik, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, birlikte üretim yapmanın ve ekip çalışmasının önemini de vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde öğrenim gören ve yurtta kalan kız öğrenciler mutfağa girdi birbirinden lezzetli tatlılar yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Yurt yemekhane işletme şefinin rehberliğinde gerçekleştirilen mutfak atölyesinde öğrenciler, hem yeni tarifler öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe gönüllü olarak katılan 15 öğrenci, yaş ve kuru pasta, kurabiye ve patates salatası yaparak hem mutfakta pratik kazandı hem de ortaya çıkan lezzetlerin tadını birlikte çıkardı. Öğrenciler arasında samimi bir ortamın oluştuğu workshop boyunca ekip çalışmasının ve birlikte üretmenin önemi vurgulandı.

Etkinlik sonunda yapılan ikramlarla birlikte sohbet eden öğrenciler, bu tür etkinliklerin hem motivasyonlarını artırdığını hem de yurtta geçirilen zamanı daha verimli ve eğlenceli kıldığını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
