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Düzce'nin nüfusu 409 bin 865 kişi oldu

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Düzce nüfusu, bir önceki yıla göre 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 kişiye ulaştı. Erkek nüfusu 204 bin 734 kişi olurken, kadın nüfusu 205 bin 131 kişi oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusu, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Düzce'nin nüfusu yüzde 11 arttı. Bir önceki yıl 405 bin 131 olan nüfus 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 kişi oldu.

Erkek nüfusu 204 bin 734 kişi olurken, kadın nüfus 205 bin 131 kişi oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aralık Düzce Yerel Yaşam Güncel Haberler

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