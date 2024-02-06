Düzce'nin nüfusu 409 bin 865 kişi oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusu, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Düzce'nin nüfusu yüzde 11 arttı. Bir önceki yıl 405 bin 131 olan nüfus 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 kişi oldu.

Erkek nüfusu 204 bin 734 kişi olurken, kadın nüfus 205 bin 131 kişi oldu. - DÜZCE