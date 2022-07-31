Düzce haber: Başkan Koloğlu, Başsavcı Emre'ye Cumayeri'ni anlattı Düzce haberler: DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu. DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre, kenti tanımaya devam ediyor. Bu çerçevede, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen Başsavcı Yasin Emre, son olarak Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ağırladı. Cumayeri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Koloğlu, Başsavcı Yasin Emre'ye görevinde başarılar diledi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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