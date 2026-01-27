Merkezlerin karne sonuçları değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik Merkezlerin karne sonuçlarının ele alındığı toplantıda, yürütülen faaliyetlerin verimliliği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut çalışmaların etki düzeyi incelenirken, merkezlerin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar tek tek tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik alınabilecek önlemler üzerinde durulurken, performansın sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının, merkezlerde yürütülen faaliyetlerin daha etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE