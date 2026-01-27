Haberler

Merkezlerin karne sonuçları değerlendirildi

Merkezlerin karne sonuçları değerlendirildi
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik Merkezlerin karne sonuçlarının ele alındığı toplantıda, yürütülen faaliyetlerin verimliliği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut çalışmaların etki düzeyi incelenirken, merkezlerin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar tek tek tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik alınabilecek önlemler üzerinde durulurken, performansın sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının, merkezlerde yürütülen faaliyetlerin daha etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
