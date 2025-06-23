Düzce Emniyet Müdürü'nün Eşi Polis Memuruna Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
Düzce'de motosiklet kazası geçiren polis memuru Onur Avşar'a moral ziyareti yapıldı. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte hastanede tedavi altında bulunan Avşar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi ve POLED Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder ile Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personelleri, geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden polis memuru Onur Avşar'a moral ziyaretinde bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri kadrosunda görev yapan polis memuru Onur Avşar, yaşadığı talihsiz kazanın ardından hastanede tedavi altına alınmıştı. Şule Ergüder ve beraberindeki Sosyal Hizmetler personeli, polis memurunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral desteğinde bulundu.
Ziyaret sırasında, Avşar'ın sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, görevine en kısa sürede dönmesi temennisinde bulunuldu. - DÜZCE