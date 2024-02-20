Düzce'den Kutsal Topraklara Uğurlanan Umre Kafilesi

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gitmek üzere Düzce'den yola çıkan 61 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan kafile, İl Müftüsü Osman Aydın riyasetinde Cedidiye Cami önünde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan ilahi, getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle devam etti.

Yapılan dua ile umreciler kutsal topraklara uğurlandı. - DÜZCE