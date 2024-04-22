Düzce'deki İlkokul Öğrencileri Akçakoca Kaymakamlığı'nı Ziyaret Etti

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Osmaniye İlkokulu öğrencileri yerinde öğrenmek için Akçakoca Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Akçakoca'da minik öğrencilerin gelecekte mesleklerini daha iyi tanıyabilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Osmaniye İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Okul Müdürü Hayrettin Atban ve öğretmenleri Özlem Özdemir'in hazırladığı 'Yaparak Yaşayarak Öğretmen Yöntemi' çerçevesinde öğrenciler Kaymakamlık mesleğini yerinde öğrenmek için Akçakoca Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Mustafa Can'ın da katıldığı ziyaret programında öğrenciler, kaymakam ile sohbet ederek mesleği yerinde öğrenme fırsatı buldu. - DÜZCE