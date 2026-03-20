Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde devam eden yatırımlar ve planlama aşamasındaki projeler ele alındı. Vali yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yürütülen çalışmaların mevcut durumu, ilerleme süreçleri ve karşılaşılan sorunlar değerlendirildi. Vali yardımcıları tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda projelerin son durumu hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu. Özellikle devam eden projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi konuları ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İlgili birimlerin iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Gerçekleştirilen toplantının, il genelindeki yatırımların daha hızlı ve planlı bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

