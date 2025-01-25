Düzce'de Yaralı Şahin'e HAYDİ Ekibi İlaç gibi Geldi

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin Efteni Gölü mevkiinde bulunan yaralı Şahin'e Haydi ekipleri şefkat elini uzattı.

Gölyaka ilçesinde, Hacıyakup Köyü Efteni Gölü mevkiinde devriye faaliyetleri yürüten Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 17.00 sıralarında yaralı bir şahin buldu. Bahtiyar İlhan isimli bir vatandaş, jandarma ekibine yaptığı ihbarda, bulduğu yaralı şahini yetkililere bildirdi. Durumun Çevre, Hayvan ve Doğa Koruma Timi'ne (HAYDİ) iletilmesiyle birlikte, uzman ekipler hızla bölgeye intikal etti. Yapılan ilk incelemede, şahinin açık bir yarasının bulunmadığı ve hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi. Yaralı şahin, tedavi ve sağlık kontrollerinin yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, şahinin sağlık durumunun iyileştirilmesinin ardından doğaya salınacağı bilgisini verdi. - DÜZCE