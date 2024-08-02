Düzce'de Ulu Çınarlara Ahde Vefa Programıyla Yaşlıların Saçları Kesiliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde kaymakamlık tarafından yürütülen "Ulu çınarlara Ahde Vefa" programı ile gönüllü kuaförler tarafından yaşlıların saçları kesilip, kına yakılıyor.

Çilimli Kaymakamlığı tarafından başlatılan ulu çınarlarımıza ahde vefa çerçevesinde yaşlılara her türlü destek sağlanıyor. Proje kapsamında yaşlılarımızın kişisel bakımları, ilçede faaliyet yürüten erkek ve kadın kuaförleri tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi. - DÜZCE