Düzce'de Roman Vatandaşlar İçin Bölge Toplantısı Yapıldı

DÜZCE (İHA) – Roman vatandaşların Batı Karadeniz bölge toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Romanlar bölge toplantısı Düzce'de yapıldı. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de katıldığı toplantıya Düzce Valiliği İl Roman Koordinatörü Sibel Gün Çabuk, Bolu Valiliği İl Roman Koordinatörü İsmail Demir, Zonguldak Roman Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Satı Çakıcı, Düzce Roman Kültür Derneği Kurucu Başkanı İhsan Gün ve mevcut Dernek Başkanı İlker Tabana katılım sağladı. Roman vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi, karşılaştıkları sorunların çözülmesi, ihtiyaçlarıyla ilgili meseleler ve toplumsal hayata daha güçlü katılımlarının sağlanması adına verimli bir istişare gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Milletvekili Ercan Öztürk, "Görüşmede dile getirilen talepleri dikkatle dinleyerek, çözüm için neler yapılabileceğini değerlendirdik. Bizler, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Roman kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların huzuru, refahı ve geleceğe umutla bakabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE