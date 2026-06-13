Düzce Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi dualarla açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Körpeşler Mahallesi'nde hayırseverler Ahsen Çalışkan ve Sebahattin Uzun tarafından yapımı üstlenilen Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Körpeşler Mahallesindeki açılışa Vali Mehmet Makas, Ak Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, hayırseverler Ahsen Çalışkan ve Sebahattin Uzun, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, davetliler katıldı.

Hayırseverler Ahsen Çalışkan ve Sebahattin Uzun tarafından yapımı üstlenilen Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuşan Vali Mehmet Makas, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Körpeşler bölgesinde vatandaşlarımıza sağlık hizmete sunacak merkezin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Ayşe Keşir "Şehrimize yeni bir sağlık tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bölgede sağlığa erişimi daha da kolaylaştıracak 4 hekimli merkez hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Ercan Öztürk ise "4 hekimle bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek bu kıymetli tesisi, rahmetli babaları emekli imam vaiz Osman Uzun adına şehrimize kazandıran Düzceli iş insanlarımız Celal ve Sebahattin Uzun'a teşekkür ediyorum. Rabbim yapılan hayırları kabul eylesin. Aile Sağlığı Merkezi'mizin vatandaşlarımıza şifa olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi dualarla açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı