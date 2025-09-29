Düzce'de Öğrencilere 112 Acil Durum Eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine acil durumlarda hangi hallerde 112'yi aramaları gerektiğini ve hattı gereksiz meşgul etmemenin önemini öğretiyor.

Düzce'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilinirliğini artırmak ve acil durum numaralarının doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okullardaki eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, 23 Nisan İlkokulu öğrencilerine yönelik "112 Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, tüm acil durumlar için tek numara olan 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği ve Acil Çağrı Merkezi'nin çalışma sistemi hakkında bilgi aktarıldı.

Öğrencilere, 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Eğitim, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

İl genelindeki okullarda benzer eğitimlerin süreceği öğrenildi. - DÜZCE