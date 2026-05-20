Saray pilavını yapan altını kaptı

Düzce'de Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Konuralp Pilavı" yapma yarışmasında hünerlerini sergileyen kadınlardan dereceye girenlere altın hediye edildi.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, Osmanlı saray mutfağına özgü Konuralp pirinci ile hazırlanan etli ve nohutlu pilavlar görücüye çıktı. Yarışmada hazırlanan pilavlar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Muhittin Tayfur, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nden Öğr. Gör. Mete Han Üner ile Öğr. Gör. Ömer Yavuz'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Sunum, lezzet ve görünüş kriterlerine göre yapılan puanlamanın ardından yarışmada Sevil Tığ birinci, Lehiza Sönmez ikinci, Arife Yüksel ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara, katılım belgelerinin yanı sıra çeyrek ve gram altın hediye edildi.

"Tarihe yakışır olsun diye gümüş takımlarla sunum yaptım"

Hazırladığı "kasaba pilavı" ile birincilik elde eden Sevil Tığ, bu yemeğin tarihi bir lezzet olduğunu belirterek, "Etli suya sarma olarak yapılır, bol tereyağlı ve kemik suyu ile yapılan bir lezzet. Biz de bu şekilde hazırlayıp birinci olduk. Tarihe daha yakışır olsun diye gümüş takımlarımla sunum yaptım, o da ilgi çekti sanırım" dedi.

Komşusunun teşvikiyle katıldı, üçüncü oldu

Yarışmaya komşusunun teşvikiyle katılan ve üçüncü olan Yozgatlı Arife Yüksel ise bölgenin pilavını yapmayı bilmemesine rağmen komşusunun cesaretlendirmesiyle sabah hazırladığı pilavla derece aldığını, bunun kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Yüksel, "Komşum böyle bir yarışmadan bahsetti ve beni de yazdırdığını söyledi. 'Ben kasaba pilavı nedir, nasıl yapılır bilmem' dedim. Bu yörenin pilavını yapmayı bilmiyorum dememe rağmen 'Sen yaparsın' diyerek beni yarışmaya yazdırdı. Sabah pilavı yapıp buraya geldik. Yarışmada üçüncü oldum. Çok mutluyum, gururluyum. Daha önce böyle bir yarışmaya katılmamıştım" şeklinde konuştu.

"Derece alamadım ama arkadaşım kazandı"

Yüksel'i yarışmaya kaydettiren komşusu İlknur Erciyas Özcan da kendisinin derece alamadığını ancak arkadaşının kazanmasından dolayı mutluluk yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çok heyecanlı bir yarışma oldu. Geçen sene buraya tesadüfen gelmiştim. Yarışmayı görünce 'Ben de katılsam kazanır mıyım?' diye düşünmüştüm. Bu sene okulda etkinlik vardı. Pilav yapıp göndermiştim ve bana yarışmaya katılıp katılmayacağım soruldu. Ben de olabilir diyerek yarışmaya katıldım. Sabah çok heyecanlıydım. 'Acaba kazanabilecek miyim?' diye düşünüyordum. Eşim pilavı yedi, çok beğendi ama burada derece alamadık. Arife ablanın eli lezzetli olduğu için yarışmaya dahil olmasını istedim. Akşam kaydoldu, sabah yarışmaya katılıp üçüncü oldu." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı