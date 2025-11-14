Haberler

Düzce'de Kedi ve Köpeklere Mikroçip Takılıyor

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi çalışmaları devam ediyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, hayvanların dijital kaydı için uygulama 31 Aralık 2025'e kadar sürecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kedi ve köpeklere mikroçip takılması çalışmaları devam ediyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan, Kedi, Köpeklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik değişikliği kapsamında, kedi ve köpekler yaş ayrımı gözetmeksizin 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital olarak kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri devam ediyor. Düzce genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar bir çok kedi ve köpeğe mikroçip takılarak pasaportları teslim edildi.

Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada kedi-köpeklerde tanımlama ve aşılama çalışmalarına devam ediyor. Yaş sınırı zorunluluğunun yıl sonuna kadar uygulanmayacağı seferberlikte hayvan sahibi tüm vatandaşları uygulamaya katılmaya davet ediyorlar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
