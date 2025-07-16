Düzce'de Karga ile İnsanın Arkadaşlığı: Çıngıl

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yavru iken koruma altına aldığı karga dostu oldu. Karga vatandaşlarla da dost oldu.

Düzce'nin Aydınpınar köyünde yaşayan Uğur Bülbül, bir sabah balkonunda bulduğu karga yavrusunu koruma altına aldı. Uçamayan ve yardıma muhtaç olan yavru karga, kısa sürede Bülbül'ün dostu haline geldi. Yavru karga, bir iki aylık bakım sürecinin ardından uçma kabiliyeti kazandı. Ancak özgürlüğüne kavuşmasına rağmen dostunu terk etmedi. Hatta bir süre ortadan kaybolduğunda bile, köydeki kahvehanede bulundu. Bu süreçte köyde farklı evleri ziyaret eden, köylülerle yemek yiyip selfie çektiren karga, kısa sürede köyün neşesi haline geldi.

Uğur Bülbül, karga ile kurduğu bağ hakkında şöyle konuştu: "Yeğenimin 'Çıngıl' adını verdiği karga aileden biri gibi oldu. Bizimle birlikte yemek yer, bahçe işlerinde yanımızda olurdu. Bir ara kaybolunca yırtıcı bir hayvana yem olduğunu düşündüm. Ama sosyal medyada köylülerle çekilmiş fotoğraflarını görünce içim rahatladı. Dün de köy kahvehanesinden aradılar, 'Uğur, kargan burada' dediler. Tekrar kavuşmanın sevinci bambaşka."

Karga Çıngıl, sadece bir kuş değil; aynı zamanda sevgi ve doğayla kurulan bağın simgesi haline geldi. - DÜZCE