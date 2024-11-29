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Düzce'de Karga Ceviz Çalarak İzleyenleri Güldürdü

Düzce'de Karga Ceviz Çalarak İzleyenleri Güldürdü
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Düzce'deki bir aktar dükkanında akıllı bir karga, ceviz kutusundan ceviz çalarak izleyenlerin yüzünde gülümsemeye neden oldu. Dükkan sahibi, karganın bu ilginç davranışını cep telefonuyla kaydetti.

Düzce'de bir aktar dükkanının müdavimi haline gelen karga, cevizleri tek tek çalarak izleyenleri gülümsetti. Dükkan sahibi o anları kameraya kaydetti.

Düzce Merkez'deki aktar dükkanında ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Bir aktar dükkanının önüne gelen karga, iş yeri sahibinin gözleri önünde ceviz kutusunu gözüne kestirdi. Zekasıyla bilinen karga, kutudan 4-5 kez ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi Hilal Serdaroğlu, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, karganın alışveriş yapar gibi cevizleri tek tek alıp götürmesi izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

"Kargalardan da çok korkarım"

Dükkan sahibi Hilal Serdaroğlu, karganın birkaç gündür dükkanının etrafında gezindiğini anlatarak, "Benden bir şeyler istiyor gibiydi. Ne yapacağını tahmin edememiştim. Aslında kargalardan da çok korkarım. Belirli aralıklarla gidip geldi, kutudan 4-5 tane ceviz aldı. Bende hatıra olması amacıyla bu anları kayda aldım" dedi.

Bir süre sonra ceviz kutusunun kapağını kapattığını söyleyen Serdaroğlu, "Kapağını kapattım ama yanında biraz ceviz koydum. O koyduğum cevizleri de aldı. Bütün gün buralardaydı. Hatta ben, 'Akşama beni yakalayacak' dedim. Bilirsiniz, kargaların kin gütme özelliği de vardır" diye konuştu.

Hilal Serdaroğlu, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından güzel tepkiler aldığını da söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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