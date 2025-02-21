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Düzce'de Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Düzce'de Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi
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Altay Fırtınası'nın etkisiyle Düzce Valiliği tarafından okulların tatil edilmesi, çocukların kar yağışında doyasıya eğlenmesine neden oldu. Akçakoca'da sokaklarda kayarak ve oyun oynayarak mutluluklarını paylaşan çocuklar, market poşetlerini de kayak olarak kullandı.

Altay Fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Düzce Valiliği tarafından okulların tatil edilmesi ve kar yağışının etkisini artırarak yağması çocukları mutlu etti. Akçakoca İlçesi'nde lapa lapa yağan karın tadını çıkartan çocuklar, sokak aralarında kayarak gönüllerince eğlendiler.

Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan Altay Fırtınası kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, okulların kar tatili edildiği Düzce'de çocuklar karın tadını doyasıya çıkarttı. Akçakoca ilçesini ise beyaza bürüyen karda sokak aralarında kendilerine kayak pisti yapan çocuklar, bayırlardan kararak lapa lapa yağan karda eğlendiler. Okulların tatil olması ve kar bir araya gelince çocukların neşesi de katlandı.

Market poşetlerini kayak olarak kullanan çocuklar, kayarak eğlenirken neşeleri ve kahkahaları ise sokak sakinlerini de eğlendirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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