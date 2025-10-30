Düzce'de Kadın Çiftçilere Arı Sütü Üretimi Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzceli arıcılar katıldıkları fuarda arı sütü üretiminde kullanılan ekipmanlar, koloni yönetimi, ana arı yetiştiriciliği ve ürün çeşitlendirme konularında sektördeki güncel uygulamalar yakından incelendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi ile Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen 'Ana Dokunuşu ile Arı Sütü Değerleniyor' projesiyle 2025 yılında kadın girişimciliğini desteklemek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 20 kadın çiftçiye arı sütü üretim teknikleri eğitimi verdi. Uygulamalı eğitimlerle arıcılık alanındaki bilgi ve becerilerini geliştiren kursiyerler, üretimde kalite, hijyen ve verimliliği artırmaya yönelik yöntemleri sahada deneyimledi. Proje faaliyetleri çerçevesinde kursiyer grup, Ankara'da düzenlenen Arıcılık Fuarını gezdi. Ziyarette arı sütü üretiminde kullanılan ekipmanlar, koloni yönetimi, ana arı yetiştiriciliği ve ürün çeşitlendirme konularında sektördeki güncel uygulamalar yakından incelendi; üretici ve tedarikçilerle işbirliği imkanları değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticilerin kooperatifleşme, markalaşma ve pazara erişim başlıklarında da desteklenmeye devam edeceğini, arı sütü üretiminin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı. - DÜZCE