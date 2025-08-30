Düzce'de Jandarma Personeline Terfi Töreni Düzenlendi

Düzce'de Jandarma Personeline Terfi Töreni Düzenlendi
Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 4 subay, 21 astsubay ve 6 uzman jandarma personeline yeni rütbeleri takıldı. Vali Selçuk Aslan, terfi eden personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı sosyal tesislerinde düzenlenen törende, bir üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı.

Düzce'de görev yapan ve bir üst rütbeye yükselen personel, Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle yeni rütbelerine kavuştu. Bir üst rütbeye yükselen 4 subay, 21 astsubay ve 6 uzman jandarma personeline rütbesini ise Vali Selçuk Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik taktı.

Terfi eden personeli tebrik edip, yeni rütbelerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Selçuk Aslan,

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle kendilerini tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
