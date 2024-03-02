Düzce'de İl Genel Meclisi Üyelerine Teşekkür Plaketi Verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 5 yıldır görev yapan İl Genel Meclis (İGM)üyeleri son kez toplandı.

Düzce'de 2019-2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclisi Üyelerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarafında teşekkür plaketi verildi. Düzenlenen plaket törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte 2019-2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Vali Selçuk Aslan, "Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bundan sonraki hayatınıza sizlere ailelerinizle birlikte huzurlu ve sağlık bir yaşam diliyorum" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Vali Aslan'a meclisin çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE