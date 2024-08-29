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Düzce'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplandı

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Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kala Düzce'de hayat boyu öğrenme komisyonu toplandı. Gümüşova İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilçe genelinde yapılacak çalışmalar ve hayat boyu öğrenme ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kala Düzce'de hayat boyu öğrenme komisyonu toplandı.

Yaz tatilini tamamlayan öğrencilerin yanı sıra veliler içinde çeşitli eğitim programları hazırlanıyor. Bu çerçevede, Gümüşova İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin toplantısı Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplandı. İlgili kurumların katıldığı toplantıda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilçe genelinde yapılacak olan çalışmalar ve hayat boyu öğrenme ile ilgili çeşitli görüşmeler yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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