Haberler

Düzce'nin güvenlik ve asayişi değerlendirildi

Düzce'nin güvenlik ve asayişi değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelindeki güvenlik tedbirleri, suçla mücadele ve vatandaşların huzurunu tehdit eden unsurlar ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makamındaki toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınırken; suç ve suçlularla mücadele, kamu düzeninin korunması, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve vatandaşların huzurunu tehdit eden unsurlara karşı alınan önlemler değerlendirildi. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polis sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmalar, gerçekleştirilen denetimler ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı. Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ise jandarma sorumluluk bölgesinde yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetleri ile devam eden uygulamalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Makas, Düzce'nin huzur ve güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, güvenlik birimlerinin koordinasyon içerisinde, kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı