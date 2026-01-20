Düzce'nin eğitimi Vali Makas'a aktarıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, Vali Mehmet Makas'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Düzce'nin eğitimdeki mevcut durumu hakkında Vali Makas'a kapsamlı bilgiler aktardı. Görüşmede, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden projeler ile birlikte yapımı süren okullar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Vali Mehmet Makas, eğitimin Düzce için öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti. Mehmet Makas, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE