Düzce'de Depremde Yıkılan Saz Köyü Cami Yeniden İbadete Açıldı
Güncelleme:
Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde hasar gören Saz Köyü Cami, yeniden inşa edilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı. Açılışa Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar alan ve yıkılan Saz Köyü Cami'nin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmazken birçok yapı zarar gördü. Zarar gören yapıların içinde 22 cami yer aldı. Düzce Valiliği ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen 19 cami Saz Köy Cami dualar eşliğinde ibadete açıldı. Caminin açılışına Vali Selçuk Aslan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
