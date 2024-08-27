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Düzce'de depremde yıkılan cami inşaatı hızla devam ediyor

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Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görüp yıkılan Kazukoğlu Mahallesi Cami inşaatı hızla devam ediyor. Yıkılan camilerin yerine yapılan yeni camilerin kubbesi Selçuklu Mimarisine uygun kubbe yerine çatı yapılıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kazukoğlu Mahallesi Camii'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görüp yıkılan Kazukoğlu Mahallesi Cami inşaatı hızla devam ediyor.

23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem en çok camiler hasar görmüş ve yıkılmıştı. Yıkılan camilerin yerine yenilerinin inşattı devam ediyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kazukoğlu Mahallesi Camii'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yıkılan camilerin yerine yapılan yeni camilerin kubbesi Selçuklu Mimarisine uygun kubbe yerine çatı yapılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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