Düzce'de Çeltik Üreticilerine Modern Sulama Eğitimi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin ortaklığında, çeltik tarımı yapan üreticilerin modern sulama tekniklerini yerinde görmeleri ve bilgi edinmeleri amacıyla Çanakkale'ye teknik gezi düzenlendi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayan damlama sulama sistemi, çeltik üretiminde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda düzenlenen geziye; Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İl Özel İdaresi, Düzce Sulama Birliği Başkanlığı temsilcileri ile Düzce'de çeltik üretimi yapan önder üreticiler katıldı.

Teknik gezi kapsamında, Çanakkale'de damlama sulama ile yapılan çeltik üretim alanları ziyaret edilerek üreticilerden doğrudan bilgi alındı. Damlama sulama yönteminin verimlilik ve su kullanımı üzerindeki etkileri yerinde incelendi. Her iki kurumun katkılarıyla çeltik üreticilerine hem ekim aşamasında hem de hasat sonrası işlemede doğrudan destek sağlanmakta, Konuralp pirincinin verim ve kalitesinin artırılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. - DÜZCE