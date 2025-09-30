Haberler

Düzce'de Çeltik Üreticilerine Modern Sulama Eğitimi

Düzce'de Çeltik Üreticilerine Modern Sulama Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi, çeltik üreticilerine damlama sulama sistemini tanıtmak için Çanakkale'de teknik gezi düzenledi. Kuraklık ve iklim değişikliği karşısında su verimliliği artırılacak.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin ortaklığında, çeltik tarımı yapan üreticilerin modern sulama tekniklerini yerinde görmeleri ve bilgi edinmeleri amacıyla Çanakkale'ye teknik gezi düzenlendi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayan damlama sulama sistemi, çeltik üretiminde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda düzenlenen geziye; Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İl Özel İdaresi, Düzce Sulama Birliği Başkanlığı temsilcileri ile Düzce'de çeltik üretimi yapan önder üreticiler katıldı.

Teknik gezi kapsamında, Çanakkale'de damlama sulama ile yapılan çeltik üretim alanları ziyaret edilerek üreticilerden doğrudan bilgi alındı. Damlama sulama yönteminin verimlilik ve su kullanımı üzerindeki etkileri yerinde incelendi. Her iki kurumun katkılarıyla çeltik üreticilerine hem ekim aşamasında hem de hasat sonrası işlemede doğrudan destek sağlanmakta, Konuralp pirincinin verim ve kalitesinin artırılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Türk antrenöre büyük şok! Yaptığı kural hatası sonunu getirdi

Türk antrenöre büyük şok! Yaptığı kural hatası sonunu getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.