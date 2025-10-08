Düzce'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, yapılacak yeni çalışmaların ele alındığı toplantı Vali Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce'de hem emniyet ekipleri hem de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ederken, sivil toplum kuruluşları da bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Bu çerçevede Düzce Valiliği Konuralp Bey toplantı salonunda bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan'ın başkanlık ettiği toplantıda, bağımlılık sorununun güncel durumu ve toplumsal boyutu değerlendirilerek, önleyici stratejiler, rehabilitasyon programları ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. - DÜZCE