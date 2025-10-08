Haberler

Düzce'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında, bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda bağımlılık sorununun güncel durumu, önleyici stratejiler ve gençlerin bilinçlendirilmesi konuları ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, yapılacak yeni çalışmaların ele alındığı toplantı Vali Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce'de hem emniyet ekipleri hem de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ederken, sivil toplum kuruluşları da bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Bu çerçevede Düzce Valiliği Konuralp Bey toplantı salonunda bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan'ın başkanlık ettiği toplantıda, bağımlılık sorununun güncel durumu ve toplumsal boyutu değerlendirilerek, önleyici stratejiler, rehabilitasyon programları ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın

Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın
İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

İsrail'den bir saldırı daha! Aralarında çok sayıda Türk aktivist var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.