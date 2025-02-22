Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT

Düzce'de Altay Kar Fırtınası'na Rağmen Gazete Dağıtımı Devam Ediyor

Düzce'de Altay Kar Fırtınası'na Rağmen Gazete Dağıtımı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de etkili olan Altay Kar Fırtınası'na rağmen, Türkiye Gazetesi'nin dağıtıcıları yoğun kar yağışına rağmen gazete dağıtımını sürdürdü. Dağıtıcılar, gazeteyi abonelere ulaştırmanın önemini vurgulayarak, zorlu hava koşullarına rağmen görevlerinin başında olduklarını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Yurdumuzu etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası Düzce'de de etkili olurken yoğun kar yağışına rağmen gazete dağıtımını engelleyemedi.

Türkiye Gazetesi'nin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği olan dağıtıcılar yoğun kar yağışına rağmen gazete dağıtımını gerçekleştirdiler. Kar ve hava sıcaklığının eksiyi bulduğu soğuk havaya rağmen gazeteyi abonelere ulaştıran Muhammed Öztürk, "Kar ve soğuk ulaşımımızı etkilese, güçleştirse de, Türkiye Gazetesini abonelerimize ulaştırıyoruz. Okuyucuların bilgi alma ve olayları öğrenme hakkı adına kendilerine gazete ulaştırdığımız için mutluyuz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Rekor düşüşün ardından Bakan Şimşek'e dikkat çeken çağrı
img

Hazırlıklar tamam, savaş çok kızışacak
img

Yılbaşında altın alan ne kadar kazandı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı! Sizin de başınıza gelmemesi için bu detaya dikkat

TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.