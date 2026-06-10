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Düzce'de 9 ilin katılımıyla bölgesel deprem tatbikatı

Düzce'de 9 ilin katılımıyla bölgesel deprem tatbikatı
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Düzce'de AFAD koordinasyonunda 9 ilden 569 personel ve 69 araçla 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden bölgesel tatbikat düzenlendi. Ekipler, 4 farklı enkazda arama kurtarma çalışmalarını başarıyla yürüttü.

Düzce'de, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda 9 ilden 569 personel ve 69 aracın katılımıyla bölgesel deprem tatbikatı düzenlendi. Merkez üssü Gölyaka olan 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosunda 4 farklı enkazda arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Afet alarmının verilmesinin ardından planlanan tatbikata; Düzce'nin yanı sıra Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Yalova, Karabük, Bilecik ve Bartın illerinden arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 569 personel ve 69 aracın görev aldığı bölgesel tatbikatta, 4 farklı enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Ekipler, senaryo gereği daha önce yıkılan binaların enkazına saklanan yaralıları başarılı müdahalelerle bulundukları yerden güvenli şekilde çıkardı. Afet anındaki koordinasyonu ve reaksiyon hızını ölçmeyi hedefleyen tatbikatın, gün boyu belirlenen enkaz alanlarında devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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