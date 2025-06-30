Düzce'de 41 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Düzce'de 41 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
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Düzce Hafız Hasan Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 41 genç, düzenlenen icazet töreninde belgelerini aldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, hafızları tebrik ederek, dualar etti ve kurslara destek verenlere teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Hafız Hasan Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 41 genç için icazet töreninde belgelerini aldı.

Merkez Büyük Cami'de düzenlenen icazet törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Müftüsü Osman Aydın, hafız olan 41 genç ve aileleri katıldı.

Vali Aslan, hafızları ve ailelerini tebrik ederek, hıfzettikleri Kelimetullah'ın hayat boyu kendilerine ve çevrelerine rehberlik etmesi duasında bulunarak, kurslara her zaman destek verenlere de teşekkür etti.

Konuşların ardından 41 gence hafızlık belgesi Vali Selçuk Aslan tarafından verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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