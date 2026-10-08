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Düzce Çilimli'de sağlık ekipleri pazaryerinde kalp sağlığı için stant açtı

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Düzce Çilimli'de sağlık ekipleri pazaryerinde kalp sağlığı için stant açtı
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde, Dünya Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri pazaryerinde stant kurdu. Stantta vatandaşlara kalp sağlığının önemi ve korunma yolları anlatılırken nabız ve tansiyon ölçümü yapıldı, broşür dağıtıldı.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Dünya Kalp Sağlığı Haftası kapsamında pazaryerinde stant kurarak vatandaşları kalp sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, Dünya Kalp Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından ilçe pazaryerinde kurulan stantta, vatandaşlara kalp sağlığının önemi ve kalp hastalıklarından korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşların nabız ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirilirken, kalp sağlığının korunmasına yönelik hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Sağlık ekipleri, vatandaşlarla birebir görüşerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Çalışmayla birlikte kalp ve damar hastalıklarına karşı toplumda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kalp sağlığına dikkat çekildi

Dünya Kalp Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, vatandaşların kalp sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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