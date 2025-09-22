Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nden Alzheimer Farkındalık Etkinliği

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik çerçevesinde hastane girişine bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara Alzheimer hastalığı hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Standı ziyaret eden hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara Alzheimer hastalığını tanıtan broşürler dağıtıldı. Ayrıca hastalığın erken belirtileri, korunma yolları ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik boyunca Geriyatri Uzmanı Uzm. Dr. Ebru Çakar ile Gerontologlar Ayşenur Aygül ve Hatice Büşra Kara, Alzheimer'ın belirtileri, önleyici yöntemler ve hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcıların etkinliğe aktif olarak dahil olmasını sağlamak amacıyla, zihin egzersizleri ve mandala boyama gibi interaktif etkinlikler de düzenlendi. Ayrıca ziyaretçiler, unutmak istemedikleri hatıralarını küçük kağıtlara yazarak Anı Panosu'na astı ve duygusal anlar yaşandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi, toplum sağlığını koruma ve bilinçlendirme adına gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, organizasyona katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği bildirildi. - DÜZCE